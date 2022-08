Dopo lite minaccia di morte anziano: denunciato 37enne

Ha bloccato in strada un pensionato ottantatreenne, di Racalmuto, e lo ha minacciato di farlo ammazzare di botte. L’anziano non ci ha perso tempo, e s’è recato dai carabinieri della Stazione di Grotte, dove ha formalizzato una denuncia.

E dopo una breve attività di indagine, i militari dell’Arma hanno rintracciato l’autore di quelle minacce. Si tratta di un disoccupato trentasettenne, domiciliato a Grotte, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Tra i due ci sarebbe stata una discussione per futili motivi, anche se cosa abbia innescato quelle minacce non è chiaro, o comunque non è stato reso noto.