Dopo la condanna non poteva essere sospeso: Pendolino torna sindaco

Il giudice Enrico Legnini, della sezione civile del Tribunale di Agrigento, ha annullato il provvedimento e, di fatto, reintegrato Giuseppe Pendolino a sindaco del Comune di Aragona. Sospeso l’11 ottobre all’indomani della sentenza di condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, per tentato abuso di ufficio, la Prefettura di Agrigento non poteva sospenderlo dalla carica di primo cittadino, perchè la legge Severino non lo prevede.

Pendolino è stato riconosciuto colpevole di avere commesso un abuso nel rimuovere dall’incarico l’ingegnere Salvatore Chiarelli, perché non si sarebbe prestato ad assecondare alcune sue richieste. All’indomani della condanna la Prefettura lo ha sospeso. Gli avvocati Donatella Miceli, Francesco Stallone, Filippo Ficano e Filippo Gallina, hanno impugnato il provvedimento, e il ricorso è stato accolto dal giudice.