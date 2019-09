Dopo gli ultimi sinistri mortali, intensificati i controlli dei carabinieri sulle strade

Maxi posti di controllo dei carabinieri sulle strade agrigentine dopo gli ultimi quattro incidenti stradali, di cui purtroppo tre mortali, che si sono verificati tra lo scorso weekend, e i primi giorni della settimana in corso.

Nelle trascorse 48 ore i militari dell’Arma della Stazione di Agrigento, in congiunta con i militari dell’Arma della Tenenza di Favara, e del Battaglione Sicilia, hanno intensificato i controlli sulle maggiori arterie, in particolar modo controllando la guida di conducenti di auto, moto, e mezzi pesanti, di centinaia di utenti che percorrono le strade statali, ma posti di controllo sono stati effettuati anche in quelle provinciali e comunali.

Più pattuglie dell’Arma hanno svolto posti di blocco in punti considerati pericolosi e a rischio incidenti. Condotta un’azione di prevenzione e repressione, nonché educativa incentrata sul rispetto delle regole del Codice della Strada.