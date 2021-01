Dopo discussione giovane ferito alla testa, fermato l’aggressore

Due giovani hanno una discussione, e uno con un tondino di ferro, colpisce l’altro alla testa. L’aggressione, per motivi sconosciuti, nel quartiere di Villaseta.

Il ferito, un ventenne agrigentino, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico, ma non versa in pericolo di vita.

L’aggressore è fuggito via. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, dopo alcune indagini, lo hanno identificato, rintracciato, fermato, e posto in stato di arresto. Si tratta di un 24enne di Agrigento, anche lui residente a Villaseta. E con lui arrestato anche il fratello.