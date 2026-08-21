Un quarto di secolo è passato dal diploma, ma per una sera il tempo sembra essersi fermato. Gli ex alunni della 3ª D del Liceo Classico Empedocle si sono ritrovati dopo 25 anni per una rimpatriata speciale, fatta di abbracci, ricordi, risate e quella complicità che, nonostante gli anni e le strade diverse percorse, è rimasta sorprendentemente intatta.

C’è stato un tempo in cui le loro giornate erano scandite dal suono della campanella, dalle interrogazioni di greco e latino, dalle versioni da tradurre, dalle verifiche da affrontare e da quel desiderio, comune a tanti studenti, di arrivare finalmente al diploma. Oggi, venticinque anni dopo, quegli stessi ragazzi si sono ritrovati attorno a un tavolo, con qualche capello bianco in più, tante esperienze da raccontare e la stessa voglia di ridere insieme.

La rimpatriata della 3ª D del Liceo Classico Empedocle è stata molto più di una semplice cena tra ex compagni. È stato un vero e proprio viaggio nel tempo. Basta uno sguardo, una battuta, il ricordo di un professore o di un episodio particolare per tornare, almeno per un attimo, tra i banchi di scuola.

«Ti ricordi quando…?» è probabilmente stata la frase più pronunciata della serata. E da quel semplice inizio si sono rincorsi aneddoti, episodi divertenti, piccole marachelle, interrogazioni memorabili e momenti che, allora, sembravano ordinari ma che oggi acquistano il valore prezioso dei ricordi condivisi.

Nel corso di questi 25 anni la vita ha portato ciascuno in direzioni diverse: lavoro, famiglie, città, responsabilità e nuovi percorsi. Eppure, ritrovarsi ha dimostrato che alcuni legami non hanno bisogno di essere coltivati ogni giorno per restare autentici. Basta sedersi nuovamente uno accanto all’altro per ritrovare, quasi senza accorgersene, la naturalezza e la spontaneità di un tempo.

Per una sera non c’erano professioni, ruoli o impegni quotidiani. C’erano semplicemente gli alunni di una volta: la 3ª D. Quella classe che aveva condiviso anni fondamentali della propria crescita e che, a distanza di un quarto di secolo, ha saputo dimostrare che il tempo può cambiare tante cose, ma non cancella ciò che è stato davvero importante.

Tra brindisi, fotografie e sorrisi, la serata è diventata anche l’occasione per celebrare non soltanto un diploma conseguito 25 anni fa, ma soprattutto il valore dell’amicizia e della memoria. Perché alcune persone appartengono a un capitolo della nostra vita che, anche quando sembra chiuso, può riaprirsi con una semplicità sorprendente.

E così, guardando quella tavolata piena di volti sorridenti, una cosa è apparsa chiara: sono passati 25 anni dal diploma, ma la 3ª D del Liceo Classico Empedocle è ancora lì, da qualche parte, tra una risata, un ricordo e un abbraccio.

Forse con qualche ruga in più e qualche capello in meno, ma con una certezza immutata: certi compagni di classe non restano soltanto nei ricordi della scuola. Con il passare del tempo, diventano parte della storia della nostra vita.

A sedere tra i banchi della 3 D erano: Paola Antinoro, Manuela Curmona, Giuseppe Gambino, Salvatore Seddio, Roberto Zarbo, Diego Alessi, Renata Miccichè, Melania Plano, Pietro Caruana, Alessandro Sammartino, Marialuisa La Marca, Claudia Crapanzano, Irene Grilletto, Clara Collura, Rossana Galluzzo, Antonella Minnella, Fabio Spirio, Veronica Biondi, Ernesto Maio, Vincenzo Galiano, Angelica Mangione, Alessandra Gallo , Renata Candioto, Manuale Ferro, Elisa Carlisi e Tania Iacono

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