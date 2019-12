Donnalucata: Cantine Pellegrino e “A Varcuzza”: abbinamento Coast to Coast

Giovedì 19 dicembre, alle 20,00, il ristorante “A Varcuzza” di Donnalucata ospiterà Cantine Pellegrino per “Coast to coast”.

L’evento è stato pensato per creare un legame tra i vini provenienti dalla costa occidentale dell’isola e i piatti della costa orientale, realizzati nel ristorante “A Varcuzza”.

Il ristorante, nato quasi due anni fa dalla volontà dei tre soci Bartolo Drago, manager del ristorante, reduce da numerose esperienze fatte in ristoranti stellati del nord Italia e all’estero, Giorgio Drago, chef proveniente dalle cucine di ristoranti stellati di Sicilia e Italia e Vincenzo Iurato per esaltare ciò che di buono offre la borgata di Donnalucata.

Nel mese di novembre è stato ristrutturato, pertanto la cena sarà un modo per presentarlo nella sua nuova veste.

Cambia la veste ma non la qualità dei cibi offerti, infatti, in occasione dell’evento gli ospiti avranno la possibilità di degustare due antipasti di pesce, una selezione di pizze gourmet pensate appositamente per la cena e il dolce a sorpresa.

In abbinamento i vini di Cantine Pellegrino: Traimari, Salinaro, Finimondo!, Rinazzo e Anita Garibaldi.

La serata sarà accompagnata dalle note del duo Rebus, composto da Daniele Catrame e Emanuela Basile.

Info e prenotazioni: +39 331 568 6212

Comunicato Sicilia da Gustare

