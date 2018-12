Donna trovata morta in casa nell’agrigentino, Ã¨ giallo

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta sul ritrovamento del cadavere di una donna di 81 anni, di Casteltermini.

I magistrati hanno delegato per le indagini i carabinieri della locale Stazione per accertare le cause del decesso dell’anziana rinvenuta priva di vita all’interno della sua abitazione. Non è escluso che nelle prossime ore venga disposta una autopsia per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Ascoltati alcuni familiari e conoscenti dell’81enne pensionata.