Donna gambizzata, fermato il presunto autore

Una quarantenne di Licata è stata ferita ad una gamba a colpi di pistola. E’ avvenuto, nella serata di sabato, al culmine di una lite nel quartiere del Villaggio dei Fiori. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita.

I carabinieri della Compagnia di Licata, dopo alcune indagini, hanno identificato e rintracciato il presunto autore. Si tratta di un 47enne licatese, posto in stato di fermo. Una lite fra vicini sarebbe il motivo del fatto di sangue.