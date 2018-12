Donna di 52 anni trovata morta in casa

Una donna di 52 anni, di Campobello di Licata, è stata trovata cadaere all’interno della sua abitazione.

La donna, da alcuni giorni non dava più notizie di sé tanto da allarmare vicini e parenti che si sono rivolti alle forze dell’ordine.

Ieri, presso la dimora della donna, in via Solverino, si sono recati vigili urbani e carabinieri che per entrare hanno dovuto avvalersi dell’ausilio dei vigili del fuoco.

Una volte dentro i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Secondo una prima ispezione cadaverica la donna sarebbe morta per cause naturali, probabilmente a causa di un infarto