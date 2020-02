Donna aggredita a calci e pugni per un parcheggio. Trasferita in ospedale

Aggredita a calci e pugni, e tutto dopo una discussione, per un parcheggio, da un automobilista che è riuscito a fuggire, e adesso è ricercato dalle forze dell’ordine.

Una pensionata di 73 anni, di Bivona, in provincia di Agrigento, ieri mattina, è finita in ospedale dopo essere stata pestata in via Francesco Crispi, nella zona del porto di Palermo. Lei stessa ha raccontato dell’episodio ai sanitari, che l’hanno trasferita all’ospedale “Villa Sofia”.

I medici hanno segnalato il fatto ai carabinieri. I militari hanno avviato le indagini, ed acquisito le immagini di alcune telecamere dell’impianto di videosorveglianza.