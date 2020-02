Agrigento, controlli a autobus scolastici e urbani: 3 risultati inefficienti

La polizia stradale di Agrigento ha effettuato dei controlli mirati a bus scolastici, pullman di linea, e autobus urbani, che circolano in territorio di Agrigento. Su complessivi 16 bus controllati, 3 sono risultati inefficienti.

L’iniziativa si chiama “gite scolastiche in sicurezza”, nata nel 2015 grazie alla collaborazione fra i ministeri dell’Interno e della Pubblica istruzione, con un unico e solo l’obiettivo, ossia rendere il più sicuro possibile, soprattutto il trasporto scolastico e turistico.

Negli ultimi giorni, ad Agrigento e provincia, sono stati 10 gli autobus destinati a gite scolastiche sottoposti a controllo. A due sono stati elevate contravvenzioni per inefficienze dei vari equipaggiamenti del veicolo.

Controllati anche sei autobus di linea, e in un caso è stata elevata una sanzione per inefficienza dell’apparato cronotachigrafo.