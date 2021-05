Donna a casa con il Covid, i ladri si portano la sua auto

Si trovava a casa a causa del Covid-19, e il quel periodo di quarantena, ignoti ladri le hanno rubato la macchina. Vittima una 35enne di Canicattì. La donna aveva posteggiato la sua Fiat Croma, in via Cartesio un mese fa, quando aveva scoperto di essere positiva, e da allora è rimasta casa. L’altra mattina, all’esito del tampone negativo, mentre era intenta a recuperare la vettura, la scoperta che il mezzo era sparito. Alla vittima non è rimasto altro da fare che rivolgersi alla polizia. Ha presentato denuncia di furto, a carico di ignoti, presso il locale Commissariato.

E all’Ufficio denunce del Commissariato canicattinese è stata formalizzata una seconda denuncia di furto di auto. E’ stata sottratta una Renault Clio, di proprietà di un sessantaseienne di Canicattì. L’utilitaria si trovava parcheggiata in un fondo agricolo, non recintato, appartenente alla madre dell’uomo, in contrada “Caizza”. Qualcuno, nelle ore notturne, dopo essersi intrufolato nell’appezzamento di terreno, si è portato via la macchina. Le due zone teatro dei fatti non sono dotate di sistemi di video sorveglianza.