Covid. Protesta contro immigrazione, multate 20 persone

I poliziotti hanno multato 20 persone 400 euro “a testa”, per violazioni anticovid. Sono i partecipanti, militanti o vicini a CasaPound, presenti alla manifestazione, che si è tenuta domenica scorsa a Porto Empedocle, contro l’immigrazione clandestina.

Nel giorno della protesta tutta la Sicilia era in zona “arancione”, e in quella fascia sono vietati gli spostamenti, da un comune all’altro, se non per giustificati motivi di lavoro, necessità e salute.

Le venti persone arrivate a Porto Empedocle da Palermo, Messina, Ragusa si sono ritrovate assieme ad una minoranza di agrigentini, volevano fare un flash mob che è stato però appunto bloccato, dai poliziotti del Commissariato “Frontiera”, e da quelli delle Volanti di Agrigento.