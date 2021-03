Donazione alimentare al Comune di Sciacca dell’Azienda Campo Carboj

L’azienda agricola Campo Carboj ha donato al Comune di Sciacca un carico di carciofi che sarà destinato alle famiglie bisognose. È quanto rende noto l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino che ha accolto a Sciacca i responsabili dell’azienda che ha ringraziato per avere risposto positivamente e celermente alla richiesta dell’Amministrazione comunale per l’inizio di una nuova collaborazione e per la disponibilità di prodotti alimentari. E così sono arrivate ieri diciannove cassette di carciofi biologici prodotti presso l’Azienda Sperimentale Campo Carboj di Castelvetrano (è una struttura dell’Esa, Ente Sviluppo Agricolo, utilizzata per l’attività di coltivazione e di ricerca applicata in collaborazione con l’Università di Palermo e di altri enti). I carciofi, comunica l’assessore Gisella Mondino, saranno distribuiti alle parrocchie della città attraverso i volontari dell’associazione Vigili del Fuoco in congedo nella cui sede sono state consegnate le diciannove cassette. “Un gesto che la città ha molto apprezzato” dice l’assessore Gisella Mondino ringraziando il presidente dell’Esa Giuseppe Catania e il responsabile del Campo Carboj Nino Sutera.