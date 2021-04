Donato un cardiotocografo all’ospedale di Agrigento

La fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus

e Fondazione Vodafone Italia ,impegnate in prima linea dall’inizio della pandemia con iniziative a supporto dell’emergenza sanitaria, hanno dotato

l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento di una importante apparecchiatura destinata al reparto Maternità Covid-19. Si tratta, infatti, di un sofisticato cardiotocografo indispensabile per il monitoraggio del battito del feto, utilizzato in sala parto. La consegna ufficiale è avvenuta questa mattina presso la struttura ospedaliera alla presenza di Mario Zappia, commissario straordinario ASP, Alessandro Mazzara, direttore amministrativo, Emma Bajardi , Project Manage della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e Alfio Fabiano, intervenuto in rappresentanza di Fondazione Vodafone.

“La Direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – ha affermato il commissario straordinario ASP, Mario Zappia

– esprime un vivo ringraziamento alla

Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus

ed alla Fondazione Vodafone Italia per la generosa donazione odierna. La nuova strumentazione impreziosisce la dotazione tecnologica del reparto contribuendo ad incrementare la qualità delle prestazioni offerte”. “Abbiamo lavorato molto – dichiara Emma Bajardi, Project Manager Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus – sin dalla prima ondata dell’emergenza Covid-19 e continuiamo a farlo senza sosta. Siamo orgogliosi del nostro progetto Maternità Covid-19 e profondamente grati a Fondazione Vodafone Italia che ci sostiene nel difendere le mamme e i bambini anche all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Siamo onorati di aver risposto, celermente, all’esigenza del Reparto Maternità Covid-19 di questo importante ospedale donando una apparecchiatura sofisticata che possa essere di ulteriore aiuto alle future mamme e a al personale sanitario con la realizzazione di percorsi di nascita dedicati e sicuri”. “Agrigento rappresenta l’ultima tappa di un percorso che Fondazione Vodafone ha intrapreso assieme a Fondazione Francesca Rava, nel sostenere concretamente le persone colpite dalle conseguenze sanitarie della