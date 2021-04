Akragas, ecco i convocati

L’allenatore dell’Akragas Francesco Di Gaetano ha convocato 21 calciatori per la partita di domani, mercoledì 28 aprile, in trasferta contro il Canicattì e valevole per la quarta giornata del nuovo campionato di Eccellenza, girone A. La partita si giocherà, a porte chiuse, sul campo neutro di Ravanusa, con inizio alle ore 16:30.

Ecco la lista dei convocati:

COMPAGNO, GIARRATANA, CIPOLLA, LA SPINA, BAIO, CANDELA, FERRANTE, GIARDINA, BULADES, CERRA, MANISCALCO, SPATARO, INCATASCIATO, BIONDO, SPINELLI, FRICANO, SECKAN, GAMBINO, DI SALVO, SICURELLA, ACSANTE .