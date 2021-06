Donato (Lega): “Su aviorifornitore Lampedusa allertato sottosegretario difesa”

“La convalida del sequestro preventivo dell’unico mezzo che si occupa del rifornimento di carburante ad aerei ed elicotteri nell’isola di Lampedusa impone un intervento immediato delle istituzioni” lo afferma l’europarlamentare della Lega Francesca Donato.

Per la parlamentare europea del Carroccio “il sequestro del mezzo e dell’impianto di rifornimento dei veivoli determinerà notevoli difficoltà nella mobilità in particolare per quella sanitaria considerato che l’aviorifornitore è indispensabile per gli elicotteri del 118”.

“Ho segnalato la questione alla sottosegretaria alla difesa Stefania Pucciarelli, se la situazione emergenziale si protrarrà sarà indispensabile un intervento dell’aeronautica militare” conclude Donato.