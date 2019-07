Don Giuseppe Argento eletto nel direttivo della Commissione presbiterale italiana

CANICATTI’. Don Giuseppe Argento è stato eletto nel direttivo nazionale della Commissione presbiterale italiana. Si tratta di un prestigioso incarico per il vicario foraneo di Canicattì, parroco di Santa Chiara e Santa Lucia, che entra a far parte, dunque di un organismo strategico per la Chiesa cattolica, che si occupa di preparare i testi sugli argomenti in discussione tra i vescovi che fanno parte della Cei, la Conferenza episcopale italiana. Il direttivo è composto da sei sacerdoti: due del nord, due del centro Italia e due provenienti dal Sud (dalla Basilicata alla Sicilia).

“Sono stato eletto nel direttivo – ha detto don Argento. Io ho partecipato alle elezioni in qualità di segretario della commissione presbiterale siciliana e sono stato dunque eletto. Sono l’unico siciliano nella commissione ed il primo agrigentino a far parte del direttivo”.

La commissione si riunisce e stabilisce le tematiche da trattare, che riguardano soprattutto la vita presbiterale, cioè dei preti. “Ci si incontra su temi che come direttivo vogliamo proporre alla Cei – ha aggiunto don Argento – o su argomenti che la commissione episcopale deve portare avanti su un tema che riguarda la vita dei presbiteri. E chiede al direttivo di approfondire la tematica e dare spunti di discernimento. Se ci sarà chiesto di parlare anche del celibato dei preti lo faremo esprimendo ognuno per la propria parte il proprio pensiero. Per il momento nemmeno Papa Francesco sembra voler affrontare questo argomento”.