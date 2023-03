Don Ernesto Lima dimesso dalla famiglia ecclesiale “Opus Matris Verbi”.

Don Ernesto Lima dimesso dalla Famiglia Ecclesiale di Vita Evangelica “Opus Matris Verbi”. Una Famiglia religiosa, questa dell’ “Opus Matris Verbi” (Opera della Madre del Verbo) di Diritto Diocesano, che proprio P. Ernesto Lima aveva fondato e come tale, dopo una prima temporanea approvazione dal Vescovo di Agrigento, S.E. Mons. carmelo Ferraro era stata poi regolarmente approvata nel 2004 dall’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano. Un’arcidiocesi questa, che dal 1986 è frutto dell’unione di due antiche sedi vescovili calabresi, Cosenza e Bisignano.

Ogni famiglia religiosa ha un suo particolare carisma. Il carisma della famiglia religiosa di Padre Lima, è finalizzato a promuovere “la dimensione vocazionale contemplativa e ministeriale dei laici cristiani perché — come si legge nello Statuto fondativo — siano agenti evangelizzatori, specialmente nelle nazioni scristianizzate e chiamate alla nuova evangelizzazione”.

Come è facile notare – un certo tipo di particolare impegno, in un apostolato, centrato sul servizio della “Parola di Dio predicata e testimoniata”.

La notizia delle dimissioni decise dall’Autorità superiore, diffusa dal social più popolare che facebook, (da dove chi scrive lo ha appreso), addolora e coglie di sorpresa tanti.

Sorpresa e dolore, non solo nella nostra provincia, dove pure Padre Lima è stato conosciuto ed anche da non pochi stimato, come, per esempio a Favara dove, per diversi anni, è stato Parroco nella Chiesa della B.M.V. del Carmelo.

La dolorosa ma doverosa comunicazione, è firmata, per dovere d’ufficio, dal nostro arcivescovo-metropolita S. E. Mons. Alessandro Damiano, al quale gli organismi vaticani hanno inviato il decreto con la decisione. Dove si accenna pure alla cause, relative a “criticità che si erano create nel tempo tra P. Lima ed i sodali della Famiglia Ecclesiale ”, risultando vane le “cercate forme di dialogo e di confronto” come pure “tutti i tentativi risultati inefficaci e le problematiche rimaste irrisolte”.

L’arcivescovo Damiano ha perciò, sinteticamente, – come ricevuto – ha trascritto anche le motivazioni che hanno indotto prima il Visitatore Apostolico, e poi, a seguire, anche il Commissario Pontificio, a prendere concordemente la necessaria, dolorosa decisione.

Per cui con le dimissioni dall’Istituto imposte a Padre Lima cessano immediatamente tutti voti e insieme gli obblighi derivanti da quella professione religiosa. Inoltre, per Padre Lima “trattandosi di un presbitero, P. Ernesto non può esercitare gli ordini sacri finché non troverà un Vescovo che lo accolga nella sua Diocesi”. Ed a questo punto, finisce il comunicato.

Sicuramente P. Lima avanzerà la sua richiesta al Vescovo di una diocesi, e dovrà chiedere di essere incardinato, cioè di voler fare parte di una determinata famiglia presbiterale diocesana; che potrebbe anche essere quella di Agrigento dove P. Ernesto è stato ordinato, prima diacono e poi presbitero, nominato anche per alcuni anni parroco.

Al momento, comunque, è bene precisare, che la nostra è solo una nostra possibile, ragionevole ipotesi, perché effettivamente non ci è dato conoscere il pensiero e quindi la decisione di Padre Lima. Una decisione necessaria perché il diritto canonico non ammette la possibilità di essere “clerici vagantes”, cioè chierici senza una famiglia precisa di appartenenza che, in genere, è una diocesi.

Ricordiamo che in pieno Medio Evo furono così chiamati “clerici vagantes” tanti poeti e tante persone colte , che vagavano per le università, le città e le corti; persone dotate di notevole indole artistica, che, senza dimora fissa, spostandosi in diversi luoghi, favorivano in quell’epoca un sensibile risveglio intellettuale; un risveglio che allora superava le ordinarie condizioni sociali e la stessa fisionomia morale di quel tempo, quando “chierico” era sinonimo di persona molto colta; e ricordiamo che Dante definisce “Chierico grande” Federico II di Svevia (1194 – 1250), imperatore del Sacro Romano, re di Sicilia e di Gerusalemme.

Ma nel Diritto canonico oggi in vigore al Chierico vero, che ha ricevuto cioè il sacramento dell’Ordine anche col solo diaconato, (e quindi ancora di più col presbiterato), è vietato essere “vagante”.

Quindi a P. Lima si impone subito di chiedere l’incardinazione in una Chiesa particolare (cioè diocesi).

E dato che Padre Lima che è stato ordinato diacono e presbitero ad Agrigento, dove, tra l’altro per diversi anni è stato parroco a Favara, Rettore della Chiesa patronale di S. Angelo a Licata, dopo anni che è stato fuori diocesi, e quindi incardinato altrove, adesso chiedere l’incardinazione ad Vescovo di Agrigento, sarebbe come un ritornare a casa. Ma questa è una decisione che solo Lui deve prendere. Da parte nostra l’augurio di una saggia decisione, al fine di potere lavorare per il Regno, in comunione con la Comunità Ecclesiale tutta.