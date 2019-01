Don Diego Acquisto, il libro “Frammenti di Vita”: una vita a servizio dell’informazione

Don Diego Acquisto presenta il suo nuovo libro “Frammenti di Vita”, una raccolta di tutti i suoi migliori servizi spalmati in una vita dedicata all’informazione.

“Frammenti di Vita”, questo è il titolo del libro scritto da Don Diego Acquisto, storico parroco della Parrocchia S. Vito di Favara. Molti conoscono don Diego per il suo impegno nell’ambito del giornalismo e dell’informazione; già nel 1994 era direttore dell’informazione di “Radio Favara 101” e continua ancora oggi a ricoprire questa carica.

Oltre all’informazione, Don Diego ha dedicato gran parte della sua attività anche all’insegnamento, essendo stato docente di francese al Seminario Vescovile Minore di Favara, di cui è stato vicerettore, e successivamente insegnando materie letterarie presso altri istituti di Favara per un totale di 40 anni di insegnamento.

Dopo essere stato membro della redazione del settimanale cattolico agrigentino “L’Amico del Popolo”, pro-direttore di Telepace Agrigento, collaboratore del giornale “Penna Sottile”, Diego Acquisto approda nella redazione di Agrigentooggi e cura la rubrica “L’Angolo di don Diego”.

Per Agrigentooggi don Diego si occupa di temi importanti e si schiera sempre in prima persona nelle questioni che interessano l’intera comunità, come il problema della Cattedrale. I pezzi di don Diego invitano sempre alla riflessione e alla ricerca di un’umanità ormai perduta in un periodo storico che corre troppo veloce dimenticandosi dei veri valori.

Inoltre, per mezzo del quotidiano online Agrigentooggi, don Diego dà voce ai propri pensieri schierandosi sempre dalla parte dei cittadini nelle lotte sociali che le comunità di Agrigento e, specialmente, quella di Favara sono chiamate a combattere quotidianamente.

Persona sempre pronta ad aiutare il prossimo, anche in questa circostanza don Diego vuole ricordare quanto sia importante assistere chi è in difficoltà, i più bisognosi.

I proventi del libro, infatti, verranno interamente devoluti in beneficenza a favore della Conferenza S.Vincenzo di Favara e alla Missione di Ipogolo (Tanzania) della comunità Cristiani nel Mondo. Bellissima iniziativa, quest’ultima, di cui fa parte don Saverio Pititteri e che ha aiutato tantissimi bisognosi attraverso progetti concreti di realizzazione di importanti opere.