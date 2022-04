Don Baldo Reina “saluta” Agrigento. L’arcivescovo Damiano dispone nuovi incarichi.

Don Baldo Reina (nella foto) è stato chiamato a Roma per prestare servizio nella Congregazione per il Clero. Da tanti anni è rettore del seminario arcivescovile di Agrigento contribuendo nelle crescita spirituale e umana di tantissimi giovani che hanno deciso di intraprendere gli studi teologici. Ma don Baldo è un grande punto di riferimento nella diocesi e per tanti fedeli. Sarà il vicario generale, don Giuseppe Cumbo, ad accompagnare, come rettore ad interim, la comunità del Seminario. L’arcivescovo, mons. Alessandro Damiano ha previsto alcune nomine: don Alessio Caruana sarà il nuovo cappellano dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Don Enzo Sazio, mantenendo l’incarico di parroco dell’Unità pastorale, San Giuseppe-San Giacomo di Agrigento, assume l’incarico di direttore dell’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica.

Don Antonino Campiciano e mons. Gaetano Di Liberto coadiuveranno rispettivamente il nuovo cappellano dell’Ospedale di Sciacca e il nuovo direttore dell’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica, fino a nuove disposizioni. Filomena Virone è stata nominata vice cancelliere della Curia, Salvatore Casino Papia responsabile dei Servizi Informatici nella qualità di incaricato diocesano per l’informatica, delegato internet, responsabile del Sito Web diocesano- delegato WebSidi, Nunzia Licata è referente diocesano del Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica.