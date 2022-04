Covid in provincia di Agrigento: negli ultimi 2 giorni altre 3 vittime, e 927 nuovi positivi

Negli ultime due giorni si registrano nuove tre vittime per Covid, ad Agrigento, Camastra e Canicattì, e diagnosticati altri 927 nuovi casi positivi, a fronte di 2.442 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 80.220 (1 marzo 2020 – 3 aprile 2022). In totale i guariti sono 68.220. Gli attuali positivi salgono a 11.340, di cui 11.293 in isolamento domiciliare, e 47 ricoverati in ospedale. Nessun paziente si trova in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 17 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 28 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 ricoverati in strutture lowcare. Complessivamente 513 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 359.537 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 3 aprile 2022 sono 1.754.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 3 aprile: Agrigento 10.710 (1.754 attuali contagiati, 8.909 guariti e 47 deceduti); Alessandria della Rocca 399 (56 attuali contagiati, 342 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.342 (271 attuali contagiati, 1.065 guariti e 6 deceduti); Bivona 489 (94 attuali contagiati, 394 guariti e 1 deceduto); Burgio 295 (38 attuali contagiati, 254 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 263 (22 attuali contagiati, 238 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 446 (29 attuali contagiati, 411 guariti, e 6 deceduti); Camastra 436 (48 attuali contagiati, 382 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.268 (139 attuali contagiati, 1.127 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 2.047 (205 attuali contagiati, 1.824 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.373 (1.105 attuali contagiati, 7.212 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.403 (192 attuali contagiati, 1.204 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 589 (82 attuali contagiati, 501 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 593 (84 attuali contagiati, 505 guariti e 4 deceduti); Cianciana 601 (153 attuali contagiati, 442 guariti e 6 deceduti); Comitini 183 (31 attuali contagiati, e 152 guariti); Favara 7.600 (1.216 attuali contagiati, 6.353 guariti e 31 deceduti); Grotte 985 (132 attuali contagiati, 850 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 221 (23 attuali contagiati, 197 guariti e 1 deceduto); Licata 6.435 (887 attuali contagiati, 5.510 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 225 (46 attuali contagiati, 178 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.826 (315 attuali contagiati, 1.496 guariti e 15 deceduti); Montallegro 458 ( 81 attuali contagiati, 371 guariti e 6 deceduti); Montevago 303 (44 attuali contagiati, 257 guariti e 2 deceduti); Naro 1.202 (164 attuali contagiati, 1.025 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.223 (708 attuali contagiati, 4.481 guariti e 34 deceduti); Porto Empedocle 3.368 (533 attuali contagiati, 2.818 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.477 (173 attuali contagiati, 1.299 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.417 (314 attuali contagiati, 2.085 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.345 (218 attuali contagiati, 2.113 guariti, 14 deceduti); Realmonte 901 (140 attuali contagiati, 757 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.738 (313 attuali contagiati, 3.393 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 546 (50 attuali contagiati, 469 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 452 (90 attuali contagiati, 353 guariti, e 9 deceduti); San Giovanni Gemini 1.403 (142 attuali contagiati, 1.255 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 213 (54 attuali contagiati, e 159 guariti); Santa Elisabetta 348 (96 attuali contagiati, 251 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.027 (170 attuali contagiati, 847 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 562 (69 attuali contagiati, 490 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.737 (881 attuali contagiati, 4.812 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.046 (137 attuali contagiati, 903 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 175 (31 attuali contagiati, 143 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.