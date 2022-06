Don Baldo Reina ordinato vescovo ausiliare di Roma

Monsignor Baldo Reina, ex rettore del Seminario di Agrigento, questo pomeriggio, nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, è stato ordinato vescovo ausiliare. Grande festa, fra Cammarata e San Giovanni Gemini. Nei suoi anni di impegno pastorale in provincia di Agrigento Don Baldo ha dato prova di grande attenzione nel dedicarsi con ogni energia al proprio mandato, dimostrando tutto il proprio spessore umano, e la propria sensibilità da uomo di Chiesa.

“Grati al Signore Gesù Nazareno per il dono dell’episcopato al nostro concittadino don Baldo, la nostra comunità ecclesiale gli augura fecondo ministero episcopale nella città di Roma”, scrivono dall’unità pastorale di San Giovanni Gemini. “Lo accompagniamo con la preghiera per i futuri impegni Pastorali a cui sarà chiamato, nella certezza che saprà condurre la nuova esperienza, dimostrando le stesse doti e mettendosi al servizio della Chiesa tutta”, dice il sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane.