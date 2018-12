Cassata siciliana, torta rustica, dolci di ricotta e panettone artigianale. In Sicilia per Natale vince ancora la tradizione. Abbiamo intervistato alcuni dei pasticceri più rappresentativi del centro di Agrigento. Tutti, ciascuno per le proprie peculiarità, hanno proposto i dolci di Natale più tradizionali. Tra quelli più gettonati, la cassata, torta rustica, panettone o buccellati.