Docente licatese insignita Cavaliere, le congratulazioni di Pullara

“Congratulazioni alla docente licatese Maria Rendani insignita dal Capo dello Stato, Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica. Questa massima onorificenza, la più importante, è stata data per aver favorito l’integrazione nella scuola di Pioltello, in Lombardia in cui opera. Un meritatissimo e prestigioso titolo che riconosce l’impegno e la dedizione profusa nei confronti degli altri.” Sono le parole dell’Onorevole di “Prima Litalia” e presidente commissione speciale all’Ars on.Carmelo Pullara. “L’importante onorificenza-scrive Pullara- e’ stata consegnata nel corso di una cerimonia dal Prefetto di Milano Renato Saccone alla presenza del vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo e dalle autorità cittadine. La pergamena a Maria Rendani è stata consegnata dal sindaco di Cernusco Ermanno Zacchetti.. Maria Rendani licatese, già da qualche anno è docente di lettere e vice preside dell’istituto comprensivo “Iqbal Masih” di Pioltello in Lombardia ed è stata insignita dal Capo dello Stato Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica per quanto ha fatto per l’integrazione nella scuola in cui lavora. Congratulazioni-conclude Pullara -per il prestigioso riconoscimento ricevuto e per l’impegno profuso nel suo lavoro”