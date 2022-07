Dl aiuti, Perconti: “Grazie al nostro impegno sbloccata cessione Superbonus”

“Grazie a un intenso lavoro nelle commissioni Bilancio e Finanze abbiamo ottenuto un emendamento al decreto Aiuti che servirà a far ripartire il meccanismo per sbloccare i crediti ‘incagliati’ nei cassetti fiscali delle imprese”. Così spiega in una nota Filippo Perconti, deputato del Movimento 5 stelle.

“La norma – aggiunge – prevede che banche e società appartenenti a gruppi bancari possano cedere sempre il credito a soggetti loro correntisti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti, aprendo così alla possibilità di circolazione ad esempio nei confronti delle imprese. Abbiamo agito, in particolare, per fare in modo che la nuova norma valga per tutti i crediti, anche quelli maturati antecedentemente al decreto in conversione. Riattivare il meccanismo della cessione dei crediti è essenziale per scongiurare il blocco delle attività e la chiusura di migliaia di imprese”.

“Bisogna proseguire lungo questa strada e, soprattutto, sul tema della responsabilità correlata ai crediti ceduti individuando – come proposto dal Movimento – un meccanismo per cui la responsabilità per eventuali irregolarità correlate al crediti non cada sul cessionario”, conclude Perconti.