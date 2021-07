Disturba i vicini e si scaglia contro i poliziotti: denunciato

Un ventenne del Gambia, sotto l’effetto di un “cocktail” di droghe, ha creato il caos, disturbando il vicinato. Il fatto si è verificato, l’altra sera, nella zona a valle della via Manzoni, ad Agrigento. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti. Il gambiano ha reagito, ed ha provato a scagliarsi contro gli agenti. E’ stato bloccato.

A carico del giovane immigrato è scattata la denuncia, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per resistenza a Pubblico ufficiale, e poi è stato portato, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure del caso.