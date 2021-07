Controlli Covid. Assembramenti, chiuso un locale

Un locale nei luoghi della movida di Raffadali è stato chiuso per cinque giorni, e il titolare sanzionato, perché non venivano rispettate le distanze di sicurezza fra gli avventori, né l’utilizzo della mascherina al chiuso.

I controlli dei carabinieri sono scattati, e intensificati, lo scorso fine settimana, per evitare assembramenti, ed episodi che potrebbero portare ad un aumento dei contagi, con i numeri in quasi tutta la provincia, davvero preoccupanti. I militari dell’Arma, sabato notte, hanno notato un assembramento nell’esercizio pubblico nel centro.

Da qui è scaturita la decisione di eseguire un controllo. Appena dentro, è stato sin da subito accertato, che quasi tutti gli avventori non stavano rispettando il distanziamento sociale. I carabinieri, accertate le violazioni, hanno multato l’esercente, e disposto la chiusura per cinque giorni dell’attività, per il mancato rispetto delle normative anti-Covid.