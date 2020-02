Disturba fenicotteri per filmarli, multato

I carabinieri forestali dopo la visione di un video amatoriale denominato “in volo con i fenicotteri rosa”, pubblicato nei giorni scorsi su un social network, hanno identificato l’autore che, utilizzando un aeromodello a pilotaggio remoto, ha disturbato la fauna delle riserve “Isole dello Stagnone di Marsala” e della “Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco” violando sia le norme che regolano il sorvolo delle aree protette sia il divieto di disturbare gli animali. Il drone avvicinandosi ai fenicotteri rosa ne ha causato l’allontanamento, disturbandoli nello svolgimento delle attività primarie e durante il volo.

All’autore del video, un marsalese, sono state contestate diverse sanzioni amministrative per avere arrecato disturbo alla fauna selvatica e per aver violato il divieto di sorvolo in assenza di autorizzazione, violazioni previste dai regolamenti delle riserve naturali in cui è stato girato il video, per un importo di 206,56 euro. (ANSA).