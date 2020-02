Controlli filiera, sequestro 26 t agrumi

Circa 36 tonnellate di prodotti agrumicoli sequestrati e sanzioni amministrative e tributarie comminate a tre commercianti dei Mercati agro-alimentari Sicilia (Maas) e a 9 venditori ambulanti. E’ il bilancio di servizi disposti dalla Prefettura di Catania, per vigilanza e tutela delle aree rurali e per la sicurezza della produzione agrumicola, eseguiti personale della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale e del Corpo Forestale Regionale in tutta la provincia. In particolare, i controlli interforze contro la distribuzione della merce di illecita provenienza si sono concentrati sul principale mercato di approvvigionamento all’ingrosso etneo, che è all’origine della filiera commerciale. Ai tre commercianti sono state contestate violazioni in materia di tracciabilità del prodotto individuando un lavoratore in ‘nero’. (ANSA)