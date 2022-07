Distrutti da incendio auto, furgone e camion: avviate le indagini

Un’automobile, un furgone e un autocarro sono stati distrutti da un incendio le cui cause sono ancora da accertare, in via Dello Sport, a Favara. A bruciare una Lancia Musa, un furgone Ford Transit, entrambi i messi in disuso, e un camion Iveco, di proprietà di un’impresa edile, con sede ad Agrigento.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del Comando provinciale accorsi poco dopo mezzanotte e mezza, in seguito alle segnalazioni giunte al 112.

I carabinieri della Tenenza di Favara, intervenuti sul posto per un primo sopralluogo, si stanno occupando dell’attività investigativa. La via dello Sport, è risultata essere “coperta” da sistemi di videosorveglianza.