“Disseta un randagio”, la campagna di sensibilizzazione del Comune di Agrigento (VIDEO)

“Disseta un randagio”, la campagna di sensibilizzazione continua: azienda immobiliare dona una fornitura di ciotole al Comune

Continua la campagna “Disseta un randagio” lanciata l’estate scorsa dal Comune di Agrigento in favore degli amici a quattro zampe. In mattinata, dinanzi al monumento ai caduti di Villa Bonfiglio i responsabili di zona di una nota azienda internazionale di intermediazione immobiliare, hanno donato alla città una fornitura di ciotole destinare all’iniziativa promossa dall’assessorato comunale Protezione Animali. L’azienda donatrice che oggi, mercoledì 5 ottobre, celebra nel mondo il “Global Re/Max day” e che promuove iniziative di solidarietà e beneficenza volte a sostenere le comunità nelle quali opera, ha scelto di aderire alla campagna di Palazzo dei Giganti. A consegnare le ciotole al sindaco di Agrigento Franco Miccichè e all’assessore al ramo, Roberta Lala è stato il broker di Re/Max Casa Club, Michele Dellaira unitamente ai suoi collaboratori. Per quanti volessero richiedere una ciotola da collocare in città per gli animali randagi possono contattare su WhatsApp direttamente l’assessore Roberta Lala al numero 388 159 6257.