Dissequestrata la discarica di Siculiana

Il Tribunale del Riesame di Agrigento ha disposto il dissequestro, e la restituzione ai gestori della discarica di contrada “Matarana” a Siculiana. I sigilli erano stati apposti per presunte irregolarità di natura ambientale. Il provvedimento era stato firmato dal Gip del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano, dietro richiesta del pubblico ministero Alessandra Russo. Tre gli indagati: l’ex presidente di Sicindustria Sicilia e due suoi fratelli.

I giudici del Riesame accogliendo il ricorso hanno disposto l’annullamento del sequestro preventivo, e ordinando il dissequestro e la restituzione alla “Catanzaro Costruzioni s.r.l”. Le presunte irregolarità erano tecnico-amministrative dell’impianto e le conseguenti ricadute delle stesse sul territorio, in termini di contaminazione del suolo e delle acque e di pregiudizio per l’ambiente e per la salute pubblica.