Coronavirus in Sicilia, contagi in salita: 84 nuovi casi

Contagi da Coronavirus in Sicilia nuovamente in risalita, nelle ultime 24 ore (dato aggiornato alle 15 di oggi martedì 8 settembre). Registrati 84 nuovi casi di Covid, a fronte di 5.214 tamponi processati. I numero emergono dal bollettino del Ministero della Salute.

Per quanto riguarda la distribuzione provinciale dei nuovi casi, 41 sono a Trapani, 20 a Palermo, 14 a Catania, 4 a Messina, 4 a Ragusa, 1 a Siracusa, zero casi ad Agrigento, Enna e Caltanissetta.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 1.454, di cui 1.337 in isolamento domiciliare, 104 ricoverati in ospedale con sintomi e 13 in Terapia intensiva.

I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 4.489, i guariti 3.106 e i decessi sono fermi a 289.