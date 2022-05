Dissequestrata a Fontanelle ex isola ecologica, soddisfazione della 2 Commissione

Esprime soddisfazione la II commissione Consiliare permanente presieduta dal Consigliere La Felice e dai componenti Hamel, Cirino e Contino perché, anche se lunghi i tempi di attesa, il lavoro effettuato in Commissione ha dato i suoi buoni frutti.

Ci siamo posti il problema sin dal nostro insediamento. Abbiamo convocato tre Commissioni consiliari, invitando sia il Vice Sindaco Aurelio Trupia, sia il Dirigente Arch. Gaetano Greco, affinchè, non soltanto ci illustrassero lo stato di fatto del luogo, ma, altresì, quali fossero le risoluzioni per sbloccare l’ area adibita ad ex isola ecologica. Allo stesso Architetto Greco si è chiesto, inoltre, la possibilità di una lettera di sollecito purchè la stessa area fosse dissequestrata.

La Commissione ribadisce nuovamente soddisfazione per l’ obiettivo raggiunto, ed auspica che la stessa area, sia domani un punto di aggregazione sociale.