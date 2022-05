Nuovo furto in uffici di Libero Consorzio: portati via pc e soldi

Nuovo furto negli uffici del Libero Consorzio comunale di Agrigento, nella sede distaccata di via Esseneto, già altre volte in passato presa di mira da bande di ladri. Qualcuno, nelle ore notturne, dopo avere rotto una finestra, s’è intrufolato all’interno dei locali. Sono state messe a soqquadro diverse stanze, e alla fine portati via due computer, un hard-disk, e le monetine dei distributori automatici di snack e caffè.

A fare la scoperta l’indomani mattina, al momento della riapertura degli uffici, sono stati i dipendenti. Una delle responsabili ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti all’ufficio Denunce della Questura. Ad occuparsi delle indagini i poliziotti della sezione Volanti. Appare scontato che gli investigatori abbiano già verificato l’eventuale presenza, o meno, in zona di impianti di videosorveglianza.