Disposta la chiusura della “Don Bosco” fino al 6 novembre

CANICATTÌ. Stamane è pervenuta una nota a firma della dirigente del Circolo Didattico Statale Don Bosco, professoressa Giuseppa Cartella, con la quale si comunica che un’insegnante del plesso “Don Bosco” è risultata positiva al Covid e che la stessa opera in 11 classi dell’istituto.

Alla luce di quanto appreso, in via prudenziale e in applicazione del protocollo COVID, il sindaco Ettore Di Ventura ha ritenuto di dover disporre l’O.S. n. 109/2020 con la quale ha ordinato la chiusura del plesso “Don Bosco” da oggi fino al 6 novembre.