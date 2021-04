Disegnare con vista mare, prima giornata di workshop con Nadya Hope

Prima giornata del Workshop di disegno organizzato dall’ Associazione “Immagina Agrigento” con l’artista moscovita Nadya Hope. Il tema iniziale scelto “la spiaggia e il mare”: “abbiamo esplorato la possibilità di disegnarli a pastello- dicono dall’associazione-. É stata una giornata all’insegna dell’arte e del benessere in una splendida giornata di sole dal profumo estivo. La spiaggia non è solo mare e tintarella, ma deve essere utilizzato anche per diverse iniziative all’aria aperta, durante tutto l’anno.” Altri appuntamenti creativi saranno organizzati nel prossimo mese di maggio. Nelle foto alcuni dei lavori realizzati dai partecipanti.