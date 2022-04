Discarica rifiuti speciali tra Naro e Canicattì, Servire Agrigento: “Proposta non sostenibile”

“Riteniamo irricevibile e insostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale la proposta di realizzare una discarica di rifiuti speciali in una cava dismessa di contrada Grotticelle tra Naro, Canicattì e Castrofilippo. Se qualcuno pensa di trasformare l’area circostante la città di Canicattì – densamente popolata – in una “nuova terra dei fuochi” troverà nei cittadini e nelle forze sane e libere un avversario irriducibile”.

Lo afferma il coordinatore provinciale del movimento Servire Agrigento, Raoul Passarello.

“La proposta di allocare in quel luogo la discarica rappresenta un atto di brutalità, verso il territorio e i suoi residenti, che va fermato attraverso una forte azione sinergica dei sindaci dei comuni interessati per tutelare la salute pubblica e la vocazione agricola dell’area dove, tra l’altro, insistono pregiate colture agricole quali viti, olivi e pescheti e una sorgente d’acqua. Uno scellerato progetto che attenta gravemente all’ambiente e ai cittadini già costretti, soprattutto nel periodo estivo, a respirare la diossina sprigionata dai roghi illegali appiccati a materiali plastici utilizzati in agricoltura”.