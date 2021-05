Statale 115: i disagi continuano

Ancora segnalazioni di automobilisti che quotidianamente percorrono la statale 115. Da mesi, per gestire il traffico veicolare, sono installati dei semafori dall’Anas , nei pressi della rotonda di contrada Ciuccafa, a Porto Empedocle, e ,sempre da mesi, c’è una massa fangosa solo in parte rimossa che invade la carreggiata della strada. La 115 è una importante arteria. “Non si capisce il perché – dice un automobilista, Giuseppe Sorce- il danno non venga riparato considerando che basterebbe liberare la strada dal terriccio che la ostruisce per far defluire liberamente il traffico in attesa che si intervenga nella maniera più opportuna. In un tratto di strada dove la viabilità di per sé è già difficile perché percorsa da camion, questo inconveniente provoca un ulteriore danno alla viabilità.”