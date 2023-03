Direzione nazionale Pd, tra i componenti c’è anche Giovanna Iacono

Sono dieci i siciliani, e fra loro c’è anche Giovanna Iacono originaria di Santa Elisabetta, gli eletti quali componenti della Direzione nazionale del Partito Democratico, nell’ambito dell’Assemblea nazionale che si è svolta ieri a Roma. Oltre al segretario regionale Barbagallo (membro di diritto) eletti anche: Marika Cirone Di Marco, Peppe Provenzano, Valentina Chinnici, Sergio Lima, Teresa Piccione, Antonio Rubino, Giovanna Iacono, Peppe Di Cristina, Stefania Marino e Erasmo Palazzotto. “Il nuovo corso del Pd di Elly Schlein parte nel migliore dei modi – afferma il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo -, la Sicilia è rappresentata in Direzione da esponenti di qualità. A tutti loro un grande in bocca al lupo e buon lavoro, c’è tanto da fare”. Giovanna Iacono, nel 2009 è stata eletta per il Pd al consiglio comunale di Santa Elisabetta e riconfermata nel 2014 e nel 2019. E’ stata più volte assessore e vicesindaco. Dal 2019 al 2021 ha ricoperto la carica di segretaria provinciale del partito e nel 2021 è stata nominata presidente. Alle elezioni politiche del 2022 è stata eletta deputato.