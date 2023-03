Blitz antidroga Hybris: annullato un altro arresto

Torna libero Francesco Cavaleri, 42 anni di Licata, coinvolto nell’operazione antidroga “Hybris”, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, con il coordinamento della Dda di Palermo, che ha sgominato un vasto giro di spaccio di cocaina nel quartiere “Bronx” di via Palma.

Lo hanno deciso i giudici del Tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo il ricorso del legale difensore dell’indagato, l’avvocato Giuseppe Vinciguerra.

Cavaleri inizialmente era finito in carcere e poi, in seguito all’interrogatorio di garanzia, ai domiciliari per ragioni di salute. Adesso è stato imposto il solo obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma. Nelle prossime ore si attende la decisione per altri indagati.