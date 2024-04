La Regione siciliana avrebbe inviato alle Procure di Palermo, Agrigento e Trapani le relazioni, chieste dal ministero, sulle scuole private sospettate di avere funzionato come ‘diplomifici’. Sarebbero state riscontrate irregolarità. Non si tratta di un unico documento, ma di diversi dossier redatti da dieci ispettori ministeriali e dell’Ufficio scolastico regionale, che denunciano irregolarità in alcuni istituti ispezionati. In alcuni casi a essere messe in discussione sarebbero le modalità di svolgimento degli esami di idoneità per il salto da un anno all’altro, per il recupero di più anni in uno e le modalità di esecuzione delle prove per conseguire il diploma. Il sospetto è che siano stati eseguiti esami facilitati.