I nomi dei candidati.

Forza Italia Italia presenta a Palermo la lista dei candidati alle elezioni europee in programma l’8 e il 9 giugno.

Capolista è Caterina Chinnici, uscente, eletta cinque anni fa col Pd. Ci sono i due assessori regionali, Edi Tamajo e Marco Falcone. In lista Bernadette Grasso e Margherita La Rocca Ruvolo. Altro candidato e’ Massimo Dell’Utri, in quota Noi Moderati.

Il vice coordinatore regionale degli Azzurri, Riccardo Gallo, si dice soddisfatto.

“Abbiamo fornito agli elettori una lista forte, composta da persone perbene che tanto si sono impegnati per l’ Isola. Siamo certi di avere fatto un ottimo lavoro, siamo l’unico partito percepito dagli elettori moderati come un movimento responsabile e capace, che può ricevere fiducia anche dai disaffezionati alla politica, da chi si è rifugiato nell’astensionismo in attesa di una proposta che lo possa rappresentare. Ha ragione il nostro leader nazionale, Tajani, che si dice fiducioso di arrivare al dieci per cento a livello nazionale, la Sicilia grazie al lavoro svolto dal segretario regionale Caruso e dal sottoscritto, cresciamo sempre più. Negli ultimi tempi, in particolare nella provincia di Agrigento, sindaci e diversi consiglieri comunali hanno voluto sposare le nostre battaglie. Questo ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare sempre più per migliorare la vita delle persone. Il voto dato al nostro partito è la risposta giusta ed è anche l’unico voto utile perché andrà al Partito popolare europeo, la prima formazione nella Unione europea. E’ per tutto questo che contiamo di raggiungere il traguardo che ci siamo prefissi”.