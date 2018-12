Dimitri Sousa: “Serve una vittoria, Rieti è una squadra tosta”

La Fortitudo Agrigento, domenica 30 dicembre alle 18:00, affronterà Rieti. La partita è valevole per la 14esima giornata di campionato. Ha presentato la gara Dimitri Sousa. Il giocatore nelle ultime due uscite, ha prodotto punti importanti.

Dimitri Sousa: “Sarà una partita molto difficile. Rieti è una squadra in grande forma, per noi sarà una sfida dura. Chiave tattica? Dobbiamo fare bene in difesa, solo così possiamo pensare di riuscire a vincere. Dobbiamo sapere giocare contro la loro pressione, fare girare la palla e sorprenderli servendo uno dei nostri uomini liberi. Questa vittoria serve tanto, anche in chiave qualificazione della Coppa Italia. Sono due punti importanti, abbiamo perso tre partite è tempo di riprenderci. Come mi sento? Trovo più ritmo in attacco e sto davvero bene. Ringrazio anche i miei compagni per servirmi sempre. Questo è il risultato del lavoro svolto negli ultimi mesi”.