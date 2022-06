Dimentica i soldi nel bancomat, torna quasi subito ma il denaro non c’era più

Ha fatto un’operazione di prelievo in uno sportello bancomat di una banca, del quartiere di Villaggio Peruzzo, ed ha dimenticato nel cassetto il denaro: 200 euro. Pochi minuti dopo è tornato velocemente indietro, ma dei soldi non c’era più traccia. Qualcuno è riuscito a raccogliere il contante, prima che il sistema di sicurezza entrasse in funzione, così come ha confermato l’istituto di credito, a cui la vittima si è rivolta.

L’uomo non ha potuto far altro che presentare una denuncia di furto, a carico di ignoti, ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli agenti, quale primo passaggio dell’attività investigativa, si sono recati all’istituto bancario per acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza, e verificare se quelle poste a presidio dello sportello bancomat erano in funzione, così da provare a identificare l’autore che si è appropriato dei soldi.