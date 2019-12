“Dillo a Lillo”, avviato il progetto voluto dal Sindaco

Agrigento – È stato avviato questa mattina il progetto “Dillo a Lillo”. La presentazione è avvenuta alla scuola media Castagnolo. Il progetto tende ad avvicinare i ragazzi alle istituzioni. Gli alunni diventano protagonisti come cittadini attivi e sensibili nell’individuare iniziative e avanzare proposte per migliorare la propria scuola, il proprio quartiere, la propria città. Nelle colonnine già appositamente collocate all’interno della scuola, come già in alcuni esercizi commerciali, ciascuno può scrivere su un foglio la propria idea, che può anche essere frutto di un confronto in famiglia, e imbucarla. Il sindaco Lillo Firetto leggerà insieme alla Giunta tutte le proposte pervenute. Le iniziative realizzabili, secondo le attuali contingenze, diventeranno concrete esperienze di cittadinanza attiva. Oggi erano presenti all’incontro col sindaco e gli altri assessori circa cento alunni, che hanno posto delle domande e esposto alcune idee. Presente anche la dirigente dell’Istituto Comprensivo Esseneto, Enza Lo Nobile, che ha accettato di fare da apripista per questo progetto.