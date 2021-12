Diffondere la cultura della sicurezza ferroviaria, la Polfer incontra studenti dell’istituto “Agrigento centro”

Nell’ambito della campagna “Train to be…cool”, il progetto di educazione alla legalità in ambito ferroviario promosso dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma La Sapienza, le classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” hanno incontrato il personale del Posto Polfer di Agrigento.

Con il supporto di filmati e slides, il Sovrintendente Santino Cosenza e l’Assistente Capo Sara Manca hanno sensibilizzato gli alunni sui tanti rischi presenti in ambito ferroviario e sulle regole da rispettare per salvaguardare la propria ed altrui incolumità.

Hanno spiegato i comportamenti irresponsabili da evitare assolutamente, quali l’attraversamento dei binari, il superamento della linea gialla, la salita a bordo del treno in movimento, il lancio di oggetti contro i convogli in transito, la distrazione derivante dall’utilizzo degli auricolari mentre ci si muove sul marciapiede.

L’occasione è stata propizia anche per illustrare i principali compiti della Polizia di Stato e l’attività di sicurezza che è svolta quotidianamente dagli operatori Polfer.

Il bilancio positivo dell’incontro è stato evidenziato dalla Dirigente Scolastica Rosetta Greco: “Grazie all’iniziativa della Polizia Ferroviaria, alunne e alunni dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” hanno vissuto un’esperienza proficua e stimolante che li aiuta a diventare cittadini attivi, consapevoli dei valori della legalità e della convivenza civile”.