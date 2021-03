Dieci poliziotti positivi al Covid-19, quattro con la variante inglese

Registrato il contagio di 10 poliziotti in servizio a Lampedusa, risultati positivi al Covid-19. Per quattro di loro, peraltro, i controlli avrebbero già accertato la variante inglese.

Gli altri sei, invece, sono in attesa degli esiti degli esami clinici. “Perché – denuncia il sindacato di polizia Coisp, per bocca del segretario nazionale Nicolò Di Maria – lavoriamo senza i requisiti minimi di sicurezza”.

Tutti e dieci avrebbero manifestato i sintomi nei giorni scorsi, quando sull’isola sono approdati centinaia di migranti. “Il 21 febbraio nell‘hotspot di Contrada Imbriacola – continua Di Maria – c’erano già 1.300 ospiti a fronte di una capienza di 192 persone. In una condizione di simile sovraffollamento saltano tutti i protocolli di sicurezza”.

“Con l’arrivo della primavera e della bella stagione – sottolinea Di Maria – gli sbarchi si moltiplicheranno. E la situazione non potrà che aggravarsi. Il rischio è quello di assistere a una recrudescenza del fenomeno che non sappiamo dove ci porterà». Il segretario nazionale del Coisp nei mesi scorsi, insieme al segretario regionale Maurizio Senise, si è recato a Lampedusa per verificare in prima persona le condizioni nell’isola, denunciando «un’evidente mancanza di sicurezza”.