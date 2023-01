Dichiarò il falso per ottenere il reddito di cittadinanza: 32enne indagato

Il pubblico ministero di Agrigento Elenia Manno ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ad Adrian Catalin Gherman, 32 anni, domiciliato a Canicattì, accusato di essersi finto cittadino italiano per provare ad ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza.

La vicenda risale al 29 dicembre del 2020, quando l’indagato dichiarò di avere avuto la residenza in Italia da almeno 10 anni di cui 2 consecutivi. In realtà non era vero. Il 32enne è difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato.